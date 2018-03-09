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’na Erdoğan’dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, ’de işkence gören kadınlar için oluşturulan ’nu kabul etti: Bu adım kadın mahkûmların feryatlarının duyulmasına vesile olacaktır

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
Vicdan Konvoyu’na Erdoğan’dan teşekkür
Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, 'de Esad rejiminin hapishanelerinde, hukuka aykırı şekilde tutulan kadınların seslerini duyurmak için oluşturulan "" temsilcilerini önceki gün Külliye'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanından konvoya iştirak eden katılımcılara teşekkür ederek "Dünyanın farklı kıtalarından, farklı ülkelerinden, çok farklı inançlardan yüreği Suriyeli kadın mahkûmlar için çarpan" misafirleri ağırlamaktan bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.

'YAŞANANLAR UTANÇ VESİKASI'
Cumhurbaşkanı, 1 milyonu aşkın Suriyelinin terör yüzünden hayatını kaybettiğini, 13 milyon insanın evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Suriye'de yaşananları, "modern insanın yüz karası, utanç vesikası" olarak niteleyen Erdoğan, "İlk günden itibaren Suriye imtihanından başarıyla çıkmanın gayreti içinde olduk. Vicdan Konvoyu tarafından atılan bu adımın Suriyeli kadın mahkûmların feryatlarının duyulmasına vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.
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Vicdan Konvoyu’na Erdoğan’dan teşekkür
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