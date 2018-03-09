Vicdan Konvoyu’na Erdoğan’dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan, Suriye
'de Esad rejiminin hapishanelerinde, hukuka aykırı şekilde tutulan kadınların seslerini duyurmak için oluşturulan "Vicdan Konvoyu
" temsilcilerini önceki gün Külliye'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanından konvoya iştirak eden katılımcılara teşekkür ederek "Dünyanın farklı kıtalarından, farklı ülkelerinden, çok farklı inançlardan yüreği Suriyeli kadın mahkûmlar için çarpan" misafirleri ağırlamaktan bahtiyarlık duyduğunu ifade etti. 'YAŞANANLAR UTANÇ VESİKASI'
Cumhurbaşkanı, 1 milyonu aşkın Suriyelinin terör yüzünden hayatını kaybettiğini, 13 milyon insanın evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Suriye'de yaşananları, "modern insanın yüz karası, utanç vesikası" olarak niteleyen Erdoğan, "İlk günden itibaren Suriye imtihanından başarıyla çıkmanın gayreti içinde olduk. Vicdan Konvoyu tarafından atılan bu adımın Suriyeli kadın mahkûmların feryatlarının duyulmasına vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.