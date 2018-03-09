Zeytin Dalı destanı Kilis’e huzur getirdi

Suriye sınırına en yakın il olan Kilis, terör örgütü DEAŞ'ın 2 yıl önce sınırın diğer tarafında hakimiyet sağlamasının ardından roketli saldırılara uğramaya başladı. 18 Ocak 2016'da bir okulun bahçesine düşen ilk roket, bir kadını hayattan kopardı. 2 Ekim 2016'ya kadar süren DEAŞ saldırılarında kente toplam 105 roket düştü. Biri polis memuru, 11'i de Suriye uyruklu olmak üzere 25 kişi yaşamını yitirdi. 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından kent bu kez terör örgütü PYD/PKK'nın roket saldırılarına hedef oldu. 34 saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. Afrin'in Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi arasında hat teröristlerden temizlenince saldırılar son buldu. Yeniden huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kilisliler, Afrin'deki sivillerin de terör örgütünün zulmünden kurtularak özgürce yaşamasını istiyor.

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