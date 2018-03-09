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destanı Kilis’e huzur getirdi

Giriş Tarihi: 9.3.2018
Zeytin Dalı destanı Kilis’e huzur getirdi

sınırına en yakın il olan Kilis, terör örgütü 'ın 2 yıl önce sınırın diğer tarafında hakimiyet sağlamasının ardından roketli saldırılara uğramaya başladı. 18 Ocak 2016'da bir okulun bahçesine düşen ilk roket, bir kadını hayattan kopardı. 2 Ekim 2016'ya kadar süren DEAŞ saldırılarında kente toplam 105 roket düştü. Biri polis memuru, 11'i de Suriye uyruklu olmak üzere 25 kişi yaşamını yitirdi. 20 Ocak'ta başlayan Harekâtı'nın ardından kent bu kez terör örgütü /'nın roket saldırılarına hedef oldu. 34 saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. Afrin'in Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi arasında hat teröristlerden temizlenince saldırılar son buldu. Yeniden huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kilisliler, Afrin'deki sivillerin de terör örgütünün zulmünden kurtularak özgürce yaşamasını istiyor.

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Zeytin Dalı destanı Kilis’e huzur getirdi
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