‘ABD ile Menbiç için anlaştık’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, Zeytin Dalı Harekâtı ve ABD ile ilişkileri değerlendirdi. Afrin'den Türkiye'ye 700 civarında roket atıldığını ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK ve YPG'den kaynaklanan tehlikeyi ortadan kaldırmak istiyoruz. Başka seçeneğimiz yok" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Menbiç tarafından da saldırıya uğradığını belirten Çavuşoğlu, "Amerikalılarla, Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. Bunun için çalışma grupları kurduk. 19 Mart'ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüşeceğim. ABD'nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz. Bunlar ülkenin yüzde 25'ini kontrol ediyor fakat şehirlerde yaşayan halkın çoğu Arap" ifadelerini kullandı. ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmemesi gerektiğine de dikkat çeken Çavuşoğlu, "ABD'nin Türkiye'yi yaptırımlarla cezalandırmak istemesi halinde Türkiye, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki gösterecek, buna yanıt verecektir" dedi.