Afrin göründü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK/ YPG ve DEAŞ terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, Afrin ilçe merkezi sınırlarına kadar ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz, Maryamin, Melkiye, Kurt Farmez ve Anab köyleri teröristlerden temizlendi. Yine Büyük Halobu köyü de teröristlerden arındırılarak, Afrin ile Azez'e su sağlayan 17 Nisan Barajı kontrol altına alındı. 1977'de inşa edilen baraj, Afrin'in kuzeyinde Şeran belde merkezinde bulunuyor ve ilçe genelinde elektrik ve temiz su ihtiyacını karşılayan tek kaynak niteliğinde. YPG/ PKK, 6 yıl önce Afrin'i ele geçirdiğinde bu barajdan, Suriye-Türkiye sınırında askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine gönderilen suyu da kesmişti.

AFRİN OPERASYONUNDAN ÇARPICI FOTOĞRAFLAR





3 BİN 171 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekâtın 49'uncu gününde ilerleyişine devam eden birlikler, PKK/YPGDEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı. Şimdiye dek 3 bin 171 terörist de etkisiz hale getirildi. Terör mevzileri dün de gün boyu obüsler ve jetlerle vuruldu.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Terör örgütünden kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri sürüyor. Örgüt mensuplarının tarihi mağaraları bile savunma amaçlı kullandıkları ortaya çıktı. Köylere ve belde merkezlerine hendekler kazıp mevziler açan PKK/YPG'li teröristler bununla da yetinmeyip tarihi mağaraları da kullandı. Şeran beldesine bağlı Shamanlı köyünde bulunan iki mağaranın içinde yatak, gaz lamları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin karargâh olarak kullandıkları evin hemen yanında bulunan mağaraları, geceleri yatmak için kullandıkları belirlendi. Gün boyunca cephe hatlarında Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristler, İHA ve SİHA'lardan korunmak için geceleri bu mağaralarda kalıyordu. Mağaralarda çok sayıda tuzaklanmış bomba da etkisiz hale getirildi.



TERÖRÜN İZLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Afrin'de terörün yol açtığı tahribat da gün yüzüne çıkıyor. Çatışmalar sırasında yerleşim yerlerini ateşe veren, el yapımı patlayıcılar kullanan teröristlerin Bülbül kasabası, Şeyh Huruz, Mikdad, Kastel köylerine büyük hasar verdiği ortaya çıktı. Askerler, kontrolün sağlandığı yerleşim alanlarında bir yandan teröristlerce yerleştirilmiş patlayıcıları imha ederken, diğer yandan da evlerine dönen halka gıda yardımında bulunuyor. Bülbül kasabasındaki evinde çatışmalara tanıklık eden 70 yaşındaki Hüseyin Rajov "Türk askeri gelmeden YPG/PKK'lılar her yeri ateşe verdi. Allah yardım etti Türk ordusu geldi, artık güvendeyiz" dedi.