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‘Bu kişiler ülkenin dini anlayışını temsil edemez'

Giriş Tarihi: 10.3.2018
'ın 8 Mart dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarını göreve çağıran değerlendirmeleri üzerine Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Fakültesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Yolu asla ülkemizin örgün dini eğitim kurumlarından geçmeyen, Selefi anlayıştan beslendikleri anlaşılan ve kendi göreceli fikirlerini tekfirci bir söylemle mutlak hakikat olarak sunmaya çalışan bu kişiler asla bu ülkenin dini anlayışını temsil edemez" denildi. AA
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‘Bu kişiler ülkenin dini anlayışını temsil edemez'
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