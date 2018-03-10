Can Dündar hakkındaki kararı bozan Yargıtay ceza artırımı istedi

Yargıtay
16. Ceza Dairesi, MİT
TIR'ları davasının görüldüğü ve eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar
'ın 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararını bozdu. Dündar ve Gül, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan hüküm giymişlerdi. Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.