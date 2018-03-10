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hakkındaki kararı bozan Yargıtay ceza artırımı istedi

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TIR'ları davasının görüldüğü ve eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'ın 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararını bozdu. Dündar ve Gül, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan hüküm giymişlerdi. Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.
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Can Dündar hakkındaki kararı bozan Yargıtay ceza artırımı istedi
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