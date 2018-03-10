CHP Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'na şok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , 48 milletvekilinin ortak bildiri yayınlamasından sonra tüzük kurultayı öncesi geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Düzenlemeleri yeniden ele almak zorunda kalan CHP Lideri, tüzük taslağını yeniden düzenledikten sonra 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda oylamaya sundu.

İŞTE KABUL EDİLMEYEN O MADDE

Madde-4

(1) Cumhuriyet Halk Partisine, partinin program ve tüzüğünü benimseyen her yurttaş üye olabilir.

(2) Üyelik, "üye" ve "destekçi üye" olarak iki türlüdür. Parti çalışmalarına etkin olarak katılan ve aidatını düzenli ödeyen partiliye "üye" denir; partiyle sadece gönül bağı olan, destek vermek isteyen partiliye "destekçi üye" denir.

(3) Parti çalışmalarına etkin olarak katılma ve düzenli aidat ödemenin ölçütleri, takibi ve gerektiğinde uygulanacak istisnalar yönetmelikle düzenlenir.