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‘Demokrat’ anlayışını kurultayda sergiledi!

Her fırsatta ‘demokrasi’ vurgusu yapan lideri, basına ve seyirciye kapatılan salonda yaptığı konuşmada, partililere sert uyarılarda bulundu

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018
‘Demokrat’ anlayışını kurultayda sergiledi!

'nin 19. Olağanüstü Kurultayı, 'nde basına ve seyirciye kapalı olarak gerçekleştirildi. Tüzük kurultayındaki konuşması boyunca CHP'lileri sık sık azarlayan ve 'ayar' veren , 'sözde parti içi disiplin uyarısında' bulundu: "Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yoktur. 'Ben ne olacağım' diyeceksin. Sen hiçbir şey olamazsın kardeşim. Senin yerin CHP'nin kapısının dışarısıdır." Hastalıklı eski alışkanlıklar nedeniyle arzu ettiği kültürü partiye yerleştiremediğini savunan Kılıçdaroğlu, gözdağı verdiği konuşmasında " 'Ben yoksam parti de yok' anlayışı egemen olan arkadaşlarımız var. 'Ben yoksam partim de yok' diyen arkadaşlar, kapı burada, çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir. Bu partide 'Ben ne olacağım' diye yola çıkanların yeri yoktur" ifadelerini kullandı. Konuşmasının neredeyse her cümlesinde tehdit ve azar olan Kılıçdaroğlu, bu arada kendini de övmeyi ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Parti üyesi parti militanıdır. Nokta. Dişe diş mücadele eder. Efendim ben milletvekili seçildim ne demek grup içi yönetmeliği ona da uymuyorum. Ben istediğim televizyon kanalına çıkarım, istediğim gibi konuşurum.' Konuşamazsın arkadaş. Bugüne kadar ses çıkarmadım. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa kusura bakmasın bu partide yeri yoktur. Eski hastalıkları bir şekliyle hala gündeme getirenleri de uzaklaştıracağım. Hiç izin vermeyeceğim."

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‘Demokrat’ anlayışını kurultayda sergiledi!
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