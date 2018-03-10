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elebaşı Gülen'in amcasının oğlu tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı 'in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen, tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 17:25
FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğlu tutuklandı!
Kemalettin Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Kemalettin Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gülen, İstanbul 13. "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, 8 Mart'ta 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti.

Karara savcılığın itirazının ardından, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkartılan Kemalettin Günlen, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğlu tutuklandı!
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