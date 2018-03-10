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kurultayının ilk müziği ""

'nin, Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta "Milli Duruş Şühedaya Vefa Millete Beka" sloganıyla düzenleyeceği 12'nci Olağan Büyük Kurultay'ın ilk müziği belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 20:52
MHP kurultayının ilk müziği 2023 Marşı

Sözlerini, Genel Başkanı 'nin halen partide görevli emektar fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "", partinin internet sitesinde yayımlandı.

Bestesini Mustafa Beyazkuş'un yaptığı ve sanatçı Ahmet Öngel'in seslendirdiği marşın nakarat bölümünde, "Milliyetçi Hareket kilitlendi hedefe/Yıl 2023 lider ülke " sözleri yer alıyor.

MHP'nin internet sitesinde ayrıca, "Milli Duruş Şühedaya Vefa Millete Beka" sloganının ve Bahçeli'nin resimlerinin yer aldığı kurultay görselleri de yayımlandı.

Kurultay'ın görsellerine ve daha sonra yayımlanacak diğer kurultay müziklerine partinin "www.mhp.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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MHP kurultayının ilk müziği "2023 Marşı"
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