O hücrelerde yakalanıyorlar

Fetullahçı teröristler, hain darbe girişiminin ardından gizlendikleri "Gaybubet" (güvenli ev) evlerinde birer birer yakalanıyor. Çeşitli yollardan yurtdışına kaçamayan örgüt üyeleri, faaliyetlerini bu evlerde sürdürmeye devam ederken, halen aranan ve firari durumda olan yurtiçindeki militanların da adresi olmaya devam ediyor. Sivas
'ta görülen davada 26 hücre evinin sorumlusu olarak itirafçı olan örgüt üyesi C.B, evlerde telefon hattı olmadan internet bağlantısı kurulduğunu aktararak, bu evlerde halen FETÖ
/PDY
kapsamında ihraç edilen, tutuklu olan veya işlem görmüş şahısların yakınlarının bulunduğunu aktardı. 15 Temmuz'dan sonra hücre evlerinde yürüttükleri faaliyetleri anlatan C.B., "Benim sorumlu olduğum 4 evdeki çocuklar da genellikle FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen, tutuklu olan veya işlem görmüş şahısların yakınlarıdır" dedi.