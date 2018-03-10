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O isim de ‘gaybubet’ evinde yakalandı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018
O isim de ‘gaybubet’ evinde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kullandığı tespit edilen örgütün kapatılan yayın organları Zaman ve Bugün gazetesi çalışanı Ali Kuş, 'den aranan başka bir şüpheli ile birlikte gaybubet evinde yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kuş'un 3366 kez ByLock'a giriş yaptığı belirtildi. Kuş'un, Fatih A. isimli şahsın yakalanması amacıyla örgüt evine yapılan baskında yakalandığı öğrenildi. Kuş hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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O isim de ‘gaybubet’ evinde yakalandı
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