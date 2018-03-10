O isim de ‘gaybubet’ evinde yakalandı

Fetullahçı
Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock
kullandığı tespit edilen örgütün kapatılan yayın organları Zaman ve Bugün gazetesi çalışanı Ali Kuş, FETÖ
'den aranan başka bir şüpheli ile birlikte gaybubet evinde yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kuş'un 3366 kez ByLock'a giriş yaptığı belirtildi. Kuş'un, Fatih A. isimli şahsın yakalanması amacıyla örgüt evine yapılan baskında yakalandığı öğrenildi. Kuş hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.