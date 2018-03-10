PKK’ya Kuzey Irak’ta operasyon sinyali

Başbakan Binali Yıldırım
, cuma namazını Çankaya'daki Hasan Tanık Camisi'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi:
PKK ile PYD-YPG ile mücadelemiz yurtiçinde ve yurtdışında devam ediyor. Önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı, zaten Kuzey Irak
bölgesine de ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ'ın, gerekse PKK'nın yok edilmesi konusunda önümüzdeki dönemde daha iyi bir işbirliği gerçekleştireceğiz.
Bu ara mikrofonu eline alan, internetin başına geçen ahkâm kesiyor. Din hakkında konuşacak olan bellidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Yalan, yanlış, eksik, gedik bilgilerle kalkıp "kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur"... Deli saçması şeyler. Bunu söyleyenlerin kendi itikadından sorgulaması lazım. Kadın-erkek yan yana, omuz omuza ülkemiz, geleceğimiz için çalışacağız.
Cumhurbaşkanımızın dediği çok açık ve seçik. Bizim yüce rabbimiz var, inandığımız bir kitabımız var, Kuran. Yine hepimiz için rehber. Bir de Peygamberimiz var, onun sünneti var. Bunlar bizim için yeterli ölçüdür. Bunun dışındaki şeyler hiçbir şekilde dinin özünü teşkil etmez. Birtakım insanların "şunu yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle olur" diyerek korku salmaları, asla kabul edilemez. Dinimizi, en güzel, en doğru şekilde öğrenilmesi için kolaylaştırmamız lazım, zorlaştırmamamız lazım. Korkuyla insanlara din anlatılmaz. İnsanlara dini sevdireceksen, anlatacaksan güzelliklerini anlatacaksın. İnsan aklına, mantığına uymayan hiçbir şey İslam'a da uymaz.