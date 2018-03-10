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Taksilere operasyonu: 3 taksiden 22 kaçak göçmen çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 3 taksiden Pakistan ve uyruklu 22 çıkarken 3 kişi tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 09:43
Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 taksiden 22 kaçak göçmen çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla 'ye giriş yapan göçmenlerin Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarını aldı. Ekipler, göçmenleri taşıyan taksileri takibe aldı. Farklı zamanlarda durdurulan 3 takside Pakistan ve uyruklu 22 yakalandı.

OPERASYON KAMERADA
8 kaçak göçmeni taşıyan bir taksiye yapılan operasyon da jandarma kamerası tarafından görüntülendi. Göçmenlerin, bir süredir Aksaray ve Sultançiftliği'ndeki evlerde gizlendikleri ortaya çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kaçak göçmenlerden kişi başı 2 bin Euro aldıkları tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 22 kişi ise geri gönderme merkezine teslim edildi.


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Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 taksiden 22 kaçak göçmen çıktı
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