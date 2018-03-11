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'de son dakika! Bir köy daha temizlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da yaptığı konuşmada 'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3300'e ulaştığını bildirdi. Öte yandan 'e adım adım ilerleyen TSK ve ÖSO'nun önünde sadece 1,2 kilometre kaldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde 5 köyü temizleyen TSK ve ÖSO'nun nü de teröristlerden temizlendiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.3.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 13:49
Afrin'de son dakika! Bir köy daha temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 'de 5 köyü daha YPG/PKK-DEAŞ'tan temizledi.

TEMİZLENEN KÖYLER

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri ile Afrin ilçe merkezine bağlı Halidiye, Culbul köyleri ve Cinderes beldesine bağlı Kane Kauer köyünü terörden arındırdı.

AFRİN'E 1,2 KİLOMETRE KALDI

'yla ilgili ajanslara düşen son haberde Afrin ilçe merkezine ilerleyen TSK ve ÖSO'nun nü de teröristlerden temizlediği öğrenildi. Böylece Afrin merkeze 1,2 kilometre kaldı.

Afrin'deki çatışma anları kamerada!

176 BÖLGE KONTROL ALTINDA

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 140'ı köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 176 bölgeyi kontrolüne aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

TSK ve ÖSO Afrin'de ilerliyor

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Afrin'de son dakika! Bir köy daha temizlendi
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