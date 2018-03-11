Afrin’e son 2.5 kilometre

Afrin'e ilerleyişini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının, Afrin merkeze girmesine, kuzey cepheden sadece 2.5 kilometrelik bir mesafe kaldı.

3213 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 50'nci gününe girdi. 3 koldan birden ilerleyişine devam eden birlikler Afrin kuşatmasına devam ediyor. Operasyonlarına hız veren Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğündeki birlikler, dün de 7 köyü daha teröristlerden temizlemeyi başardı. TSK öncülüğündeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı ve Kaşa köylerini, Cindersi'nin doğusunda bulunan Şey Rahman, Kaan Kurk ve Şeran Beldesi'ne bağlı Kurt Kulağı ve Kefer Rum Köylerini YPG/ PKK-DEAŞ'tan temizlemeyi başardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 135'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 171 bölgeyi kontrol altına aldı. TSK'nce Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi.