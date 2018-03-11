Diyanet’ten asker ziyareti

Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, Hakkari
'de Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Prof. Dr. Erbaş ve beraberindeki heyeti, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz karşıladı. Mehmetçik'e akşam namazını kıldıran Erbaş, namazdan sonra askerlerle yemek yedi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erbaş, yemek esnasında yanında bulunan Jandarma Uzman Çavuş İhsan Ocakdan'ın amcası İsmail Ocakdan ve Jandarma Er Gökber Kublay'ın babası Abdurrahman Kublay'ı telefonla arayarak görüştü. 'VATAN SEVGİSİ İMANDAN GELİR'
Erbaş, bu milletin şehit ve gazi torunları olduğunu belirterek "Bizler vatan, bayrak, ezan, devlet deyince hiçbir engelden korkmadan, sakınmadan koşan milletin, medeniyetin çocuklarıyız. Asker, sivil, herkes gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Bayrağımız şehitlerin kanı üzerinde yansıyan hilal ve yıldızdan oluşmaktadır. O bayrağımıza her baktıkça bize şehitliği hatırlatmaktadır. Bize vatanın ne kadar mukaddes olduğunu hatırlatmaktadır. Vatan sevgisinin imandan geldiğini bize hatırlatmaktadır" dedi. Erbaş, İki yıl önce Diyarbakır Sur'daki PKK
operasyonunda şehit olan Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak'ın baba evini de ziyaret etti.