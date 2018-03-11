JÖH ve PÖH’ler emir bekliyor

Afrin'i kuşatan Türk askeri ve ÖSO'nun bitirici operasyona başlaması artık an meselesi. JÖH ve PÖH'ler dış mahallelerden ev ev terör temizliğine başlayacak. Terör örgütünün kalkan yapmak istediği siviller de planlanan "tahliye koridoruyla" hızla Afrin'den çıkarılacak. Racu, Bülbül, Şeyh Hadid ve son olarak Cinderesi'ni kontrol altına alan Mehmetçik ve ÖSO'nun önünde artık engel kalmadı. Dış mahallelerden Afrin merkeze giriş yapacak olan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH), "Teslim ol" çağrısına cevap vermeyen teröristleri ev ev temizleyecek. Örgüt, merkezde özellikle sivilleri kendine kalkan yapmaya çalışarak direnç göstermek istiyor. Örgütün tehdit ettiği siviller için tahliye planları da hazırlandı. Girilecek mahallelerden itibaren kurtarılacak siviller tahliye koridoruyla çatışma bölgesinden uzaklaştırılacak. Önceden alınan istihbaratlar çerçevesinde teröristlerin inleri, tünelleri, sığınakları tek tek imha edilecek.

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