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ve ’ler emir bekliyor

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018
JÖH ve PÖH’ler emir bekliyor

'i kuşatan Türk askeri ve 'nun bitirici operasyona başlaması artık an meselesi. ve 'ler dış mahallelerden ev ev terör temizliğine başlayacak. Terör örgütünün kalkan yapmak istediği siviller de planlanan "tahliye koridoruyla" hızla Afrin'den çıkarılacak. Racu, Bülbül, Şeyh Hadid ve son olarak Cinderesi'ni kontrol altına alan Mehmetçik ve ÖSO'nun önünde artık engel kalmadı. Dış mahallelerden Afrin merkeze giriş yapacak olan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH), "Teslim ol" çağrısına cevap vermeyen teröristleri ev ev temizleyecek. Örgüt, merkezde özellikle sivilleri kendine kalkan yapmaya çalışarak direnç göstermek istiyor. Örgütün tehdit ettiği siviller için tahliye planları da hazırlandı. Girilecek mahallelerden itibaren kurtarılacak siviller tahliye koridoruyla çatışma bölgesinden uzaklaştırılacak. Önceden alınan istihbaratlar çerçevesinde teröristlerin inleri, tünelleri, sığınakları tek tek imha edilecek.

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JÖH ve PÖH’ler emir bekliyor
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