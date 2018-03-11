Mehmetçiğe bin kurban

Kırşehir
Valiliği'nin, başlattığı bağış kampanyasında toplanan kurbanlıkların kesimine başlandı.
"Afrin'e Kurban Bağışı Kampanyası" kapsamında merkez ve ilçelerinde bağışlanan büyük ve küçükbaş hayvanlar, TIR ve kamyonlarla Özbağ beldesindeki özel bir et entegre tesisine getirildi.
Tesiste düzenlenen törende konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, yaklaşık 50 gündür Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini, asker, polis ve diğer birimlerin topyekun destan yazdığını dile getirdi. Şentürk, "Bugün (dün) 500 koyun kurban edilecek. Yarın da 500 kesim yapılacak. Toplam bin kurban kesmiş olacağız" dedi. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, harekata destek için, ilçede yaşayan Perihan Şahin'in girişimleriyle kermes düzenlendi. Çorum'da ise kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askeri için yaprak sarması ve kurabiye yaptı.