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MLKP’liler Afrin’de öldürüldü

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018

'de terör eylemleri yürütürken 2 yıl önce özellikle Türkiye'ye karşı çatısı altında birleşerek kendilerine Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adını veren 10 terör örgütünden MLKP'li 3 terörist, Afrin'de öldürüldü. Birleşme kararı ile Kandil'e geçtikleri belirlenen Alişer kod adlı Ruhat Aşkara, Özgür kod adlı Erdal Demirhan ve Zeynel kod adlı Sedat Akyüz'ün buradan da 'ye geçerek saflarına katıldığı belirlendi. MLKP'den yapılan açıklamada da 3 teröristin, "'nun ikinci büyük ordusuna karşı savaşırken" öldüğü ifade edildi.

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MLKP’liler Afrin’de öldürüldü
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