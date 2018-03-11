Sahte kimliklerle yakalandılar

Mardin'de, aralarında jandarma istihbaratın da bulunduğu kritik askeri birimlerde görev yapan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 61 rütbeli askerden 23'ü tutuklandı. Tekirdağ'da yeniden yapılanmaya çalışan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada, gaybubet evlerinde yakalanan, aralarında yeni il abileri, ilçe abileri ve eğitim danışmanlarının da bulunduğu 48 şüpheliden 20'u tutuklandı. Şüphelilerin örgüt evlerinde de 288 bin lira, 21 bin ABD Doları, 100 Euro, 5 Cumhuriyet altını, 20 gram altın ile sahte kimlikler ve can yelekleri ele geçirilmişti. Konya'da 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada 17 şüpheli daha gözaltına alındı. 27 şüpheli de aranıyor. Trabzon'da da 18 iş adamı ve esnaf gözaltına alındı. Kırıkkale'de ise gaybubet evine düzenlenen operasyonda, örgütün Bayburt eğitim danışmanı H. E. ile il ablası olduğu belirlenen eşi E. E. yakalandı.

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