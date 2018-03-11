Zeytin Dalı’nda yaralanan 117 gazi görevine döndü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlerle cesurca mücadele eden Mehmetçik, kahramanlığını bir kez daha gösterdi. Harekatta yaralanan 202 askerden 117'si tedavisinin ardından görevinin başına geri döndü. TSK'dan yapılan haftalık bilgilendirmede 2-9 Mart tarihleri arasında yurt içi ve yut dışında gerçekleştirilen operasyonlara dair detaylar paylaşıldı. Açıklamada harekât kapsamında en az 3 bin 213 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterildiği vurgulanırken harekatta kullanılan silah ve mühimmatlar dahil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun ve meşru zeminlerde yürütüldüğünün altı çizildi. Açıklamaya göre terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 42 Mehmetçik şehit olurken, 202 kahraman asker yaralandı. Yaralanan 117 kahraman Mehmetçiğin ise tedavileri tamamlandı ve görevlerine döndü.

YURT İÇİNDE 18 TERÖRİST ETKİSİZ

2-9 Mart tarihleri arasında Diyarbakır ve Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. Bu operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 asker şehit oldu 2 asker de yaralandı. Bu arada, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun şarampole devrilmesi sonucu, bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.