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Son dakika: 'de sona doğru! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce () 'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 52'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 347 oldu.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 10:01
Son dakika: Afrin'de sona doğru! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı...

tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 52'nci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 56'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 347 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ayrıntılar gelecek...

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Son dakika: Afrin'de sona doğru! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı...
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