Afrin’de ilk hedef, dış mahalleler

Mehmetçik, Afrin'e hâkim tepeleri kontrol altına alıp kente çıkan yolları tuttu. Mehmetçik, sivillerin güvenliği sağlandıktan sonra tuzaklar imha edilecek ve teröristlere karşı operasyonlar yapılacak. Afrin'e ilk girişleri Azez yönündeki Mehmetçiğin ve ÖSO'nun yapması bekleniyor. Kent merkezi operasyonunun kuzey doğudaki dış mahallelerden başlanması planlanıyor. Afrin temizliği için tüm stratejik noktalar tutulmuş durumda. Mehmetçik ve ÖSO Afrin'i kontrol eden tepelere yerleşerek, kenti izlemeye başladı. Havadan gelen anlık görüntüler ve sahadan alınan istihbaratlarla harekat planlarında son güncellemeler yapılıyor.

TÜM YOLLAR TUTULDU

Afrin'e hâkim tepelerle kente uzanan tüm yollar tutuldu. Kente yeni takviye güçler gelmesi durumunda anında vurulacak. Sivillerle teröristlerin iç içe olduğu meskun mahalde öncelik sivilleri sağ salim çatışma bölgesinden çıkarmak olacak. Bunun için tahliye planları hazırlandı. Mehmetçik ev ev, mahalle mahalle yapacağı arama-tarama sırasında sivilleri bölgeden tahliye edecek.