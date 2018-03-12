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'da çatışma: 1 şehit

'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 18:02

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzman çavuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edilirken, operasyon Ağrı ve Doğubayazıt'tan gelen jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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Ağrı'da çatışma: 1 şehit
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