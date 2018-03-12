‘Bana hâlâ genç olduğumu söyledi’

Mersin
'de
yıllardır tanışmak istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile önceki gün bir araya gelen 105 yaşındaki Fikriye Çam, hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor. Çam, "O çok iyi bir insan, Allah onu muvaffak etsin. Onu evladım gibi seviyorum. Hem Türkçe hem de Arapça sohbet ettik. Beni hiç ihmal etmedi. Benimle çok ilgilendi" diye konuştu. Çam, Erdoğan'ın kendisine "halen genç olduğunu" söylediğini anlatarak, "Duygulandım bir anda, orada ettiğimiz sohbette çok mutlu oldum. Allah biliyor onu ne kadar sevdiğimi. Benden ona dua etmemi istedi. Ben zaten ona hep dua ediyordum, bundan sonra da etmeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.