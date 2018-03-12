ByLock yazışmaları deşifre edildi

Erzurum
'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen örgüt elebaşısı Fetullah Gülen
'in yeğeni Büşra Gülen
'in örgütün şifreli haberleşme programı ByLock
yazışmaları ortaya çıktı. Hazırlanan "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"nda, Gülen'in "armihansa" kullanıcı adıyla programı 12 Ekim 2015 ila 19 Şubat 2016 arasında kullandığı bilgisi yer alıyor. Tutanakta, Gülen'in 702 mesaj gönderdiği, bin 151 mesaj aldığı, 52 mail gönderdiği, 668 mail aldığı ve program üzerinden kendisine 22 arama geldiği, 159 arama yaptığı kaydedildi. Tutanakta örgüt elebaşısının diğer yeğeni Hüseyin Gülen
ile Büşra Gülen'in birbirlerini ekledikleri ve Gülen'in program üzerinde 5 gruba dahil edildiği, 29 kişi ile görüştüğü belirtildi. Büşra Gülen'in E.K. ile yaptığı ve 455 kaydın tespit edildiği ByLock yazışmalarında, "Kağıdı yanıma almadım, istişareye getirsem olur mu? Her an tutuklanabilirim malum, ilk bizi alacaklarmış, haber geldi" ifadesi de yer alıyor. AA