Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tartışmalara son noktayı koydu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır. Herkes, metodolojik olarak hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylem ve yaklaşımlardan kaçınmak zorundadır." dedi.

"ÖFKE VE NEFRET ÜRETEN DAVRANIŞLAR MÜSLÜMANLARA ZARAR VERMEKTEDİR"

Erbaş, şöyle devam etti:

"İslam'ın temel kaynaklarını, doğru bilginin metot ve yöntemini dikkate almayan, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, hikmeti göz ardı eden, ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımlar; itici, kırıcı, katı ve kaba bir dil; bulanık ve gizemli bir üslup ile sahte ve yapmacık tavırlar; öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanlara zarar vermektedir."

"İSLAM'IN KENDİNİ HEDEF ALMAYA NEDEN OLAN YAKLAŞIMLAR KABUL EDİLEMEZ"

Erbaş, toplumun birlik ve kardeşlik harcını oluşturan İslam ve onun değerleri üzerinden, özensiz haber ve yorumlarla yanlış algılar oluşturarak, adeta İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımların da kabul edilemez olduğunu söyledi.

"BAŞKANLIĞIMIZ MİLLETİMİZİZ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Erbaş, "Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği, yanlış dini bilgilerle milletimizi yanıltan, birlik beraberliğimizi zedeleyen, ayrıştırıcı ve dinin hakikatlerinden uzak, istismarcı söylem, kişi ve gruplara karşı gerekli araştırma ve çalışmaları titizlikle yaparak sürekli milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir." ifadeleri kullandı.

"KADINA ŞİDDET MERKEZLİ SÖYLEMİN İSLAM'DAN REFERANS BULMASI ASLA MÜMKÜN DEĞİL"

Kadına yönelik şiddetle ilgili söylemlere ilişkin bir soru üzerine Erbaş, "Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir."

"DEĞİŞEN ŞARTLARI GÖZDEN GEÇİRMEK DİNDE REFORM YAPMAK ANLAMINA GELMEZ"

Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmenin, dinde reform yapmak anlamına gelmediğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir."

KADIN İLAHİYATÇILAR "KADINLARIN SORUNLARI" İÇİN TOPLANACAK

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilahiyatçı kadın akademisyenlerle gelecek günlerde kadınların sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacacaklarını bildirdi.

Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli varlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze kasteden bütün oluşumlar, karşısında Diyanet İşleri Başkanlığını bulur."