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Esed rejimi, sivilleri katletmeye devam ediyor

rejimi, ABD-Rusya anlaşmasıyla ateşkes sağlanan Dera iline hava sı düzenliyor. Aralarında çocukların da olduğu 20 sivil yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 16:00
Esed rejimi, sivilleri katletmeye devam ediyor

Beşşar rejimi, 'nin güneyinde ABD-Rusya'nın güvenli bölge ilan ettiği Dera ilini uçaklarla hedef alıyor. larda aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivil yaralandı.

Dera'daki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, rejim, Dera'yı temmuzdan bu yana ilk defa hedef alıyor.

Sabah saatlerinde başlayan hava saldırılarında ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 20 sivil yaralandı. Dera ve batısındaki Kuneytra, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgeleri içine alınmıştı.

Ancak 4-5 Temmuz'daki toplantı sırasında ABD ve Rusya, güney cephesi olarak anlandırılan bu bölgeyi Astana anlaşmaları kapsamından çıkarıp, ayrı bir güvenli bölge olarak ilan etmişti. Rejim, o dönemden bu yana güney cephesine hava saldırılarını durdurmuştu.

Esad rejimi, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinde de öğle saatlerinde bir anaokulu ve bazı sivil yerleşimleri hedef almış, 4 sivil ölmüştü.

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Esed rejimi, sivilleri katletmeye devam ediyor
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