Karabük'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şube ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerince, FETÖ/PDY'nin Safranbolu İlçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında imam ve din görevlilerinin de bulunduğu T.Ö, H.U, H.B, A.D, N.E, N.A ve E.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.