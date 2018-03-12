Önce inkâr sonra imha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ
'nün mahrem yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirilen belgeye göre, üst düzey bir örgüt imamı, gözaltına alınan FETÖ'cülere ByLock
ile ilgili sorulara nasıl yanıtlar vereceklerini söylüyor. Belgeye göre bir örgüt mensubunun ByLock sorularını yanıtlayan imamın, alınacak önlemleri de talimat gibi sıraladığı dikkat çekiyor. Soru cevap şeklindeki belgede ilk talimat "İnkâr edin. Öyle bir program kullandığımı hatırlamıyorum, indirdiysem de Google Play
'den indirmişimimdir ama hatırlamıyorum diyoruz."
Belgedeki soru cevaplardan söz konusu FETÖ imamının ByLock'u deşifre eden haberleri yalanlayarak, örgütteki çözülmelerin önüne geçmeye çalıştığı ortaya konuldu. FETÖ'cü imamın altındaki örgüt mensuplarına "Kendilerine ait haber sitelerinde Kakao, Tango, ByLock ve Eagle ile ilgili birçok haber çıktı. Bu haberlerin esas amacı herkesin korku ve panikle bu programları silmesi ve hizmet içindeki haberleşmenin, bilgi akışının sekteye uğramasıydı" yalanlarını sıraladığı görüldü. Belgeden bazı ayrıntılar şöyle: 'ÇÖZÜLMEDİK' YALANI
Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, adı geçen programlardan (Eagle, ByLock, Tango) ve ara yüzü bu olan, bu türevdeki programlarımızın hiçbirinin içeriği, yazılan mesajlar teknik bir takiple ya da herhangi bir yöntemle hala deşifre edilememiştir. Teknik olarak bu konuda gerekli önlemler alınmıştır. Basında yer alan mesajlar birkaç hainin kullandıkları programların şifrelerini de açarak mesajları göstermelerinden veya talihsiz şekilde telefonu açık yakalatan kişilerin yazışmalarından ibarettir.
ByLock IP tespiti yapılan kişilere kuvvetle muhtemel adli işlem yapılacaktır. Bu aşamada yapılması gerekenler; Öncelikle tespit edilen IP adreslerimiz ve bu IP adreslerine bağlı cep telefonu numaralarımızdır. Hala o dönemdeki cep telefonunu kullananlar, telefonu başka birine satma, verme cihetine gitmeden direkt imha etmelidirler.