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-PYD’li teröristin itirafları terör örgütünün zulmünü gözler önüne serdi

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Afrin’deki sivil halkı kendisine canlı kalkan olarak kullanan -PYD, sivil göçü engellemek için şiddet uygularken, olacak yalanıyla halkı kandırmaya çalışıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 14:52
PKK-PYD’li teröristin itirafları terör örgütünün zulmünü gözler önüne serdi

Afrin Harekatı'nda sağ olarak yakalanan HPG'li Tirej B. ifadesinde, Afrin halkının nasıl baskı altında tutulduğunu anlattı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sivil halkı aracının arkasına bağlayarak çatışma bölgesine götürme talimatını verdiğini söyleyen Tuirej B., "Afrin merkezde göçü engellemek için sivillere yasak getirdik, kurallara uymayanlara şiddet uygulanıyordu. Korkutmak için bazen de silah kullandık" diyerek gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi.



"GÖÇ ETMEK İSTEYENLERE KARŞI SİLAH KULLANDIK"

Her fırsatta Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldürüldüğü yönünde kara propaganda yapan örgütün sivilleri nasıl canlı kalkan yaptığı teröristlerin ifadesine yansıdı.

Mümbiç'ten Afrin bölgesine 35 gün önce götürülen terörist Tirej B. ifadesinde, "Çatışmalar nedeniyle halkı bölgede tutamıyorduk. Kandil sivil göçü durdurmamız için sürekli talimat verip, 'gerekirse şiddetin dozajını artırın, halkı da yakında olacağına inandırın' diyordu. Göç etmek isteyenlere karşı silah kullandık. Ancak silah kullanmak da yetmedi. Göç durmayınca 'rejim ve Rusya ile anlaşıp ateşkes sağlanacak' dedik. halkın bölgeden ayrılmasını istemiyor. Çünkü halk ayrılırsa Afrin düşer" dediği öğrenildi.

Diğer taraftan, PKK baskısından ve çatışmalardan kaçmak isteyen halk, kaçakçılar ile kaçış planı yapmaya başladı. Halep'e kaçmak isteyen Afrinliler 300 bin ila 500 bin Suriye Lirası ödeme yaparak kaçakçılar marifeti ile şehirden çıkmaya çalışıyor.

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PKK-PYD’li teröristin itirafları terör örgütünün zulmünü gözler önüne serdi
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