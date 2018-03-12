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başvurusu nasıl yapılır? POMEM başvuru son gün ne zaman?

başvurusu nasıl yapılır? Polis olma hayaliyle yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir heyecanla beklediği o gün geldi çattı! Emniyet Genel Müdürlüğü için POMEM başvuruları başladı! Geçen hafta yapılan açıklamada 10 bin polis alımı yapılacağı deklare edilmişti. e-Devlet üzerinen POMEM başvuruları ne zaman yapılır? POMEM başvuru son gün ne zaman? sorularının yanıtı burada...

Giriş Tarihi: 12.3.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 11:54
POMEM başvurusu nasıl yapılır? POMEM başvuru son gün ne zaman?

8 Mart tarihinde yapılan açıklama ile binlerce polis adayı başvurusu için araştırmalarına başladı. Bugün itibariyle POMEM başvuru süreci başladı. Tüm bu işlemler sona erdiğinde uygun koşulları oluşturan öğrenciler arasından yapılacak sınavın sonucunda adaylardan bazıları polis memuru olmaya hak kazanacak.

POLİS ALIMI NASIL YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı toplamda 10 bin kişilik polis memuru alımı yapacağını belirtti ve Bu ilana hem bayan adaylar hemde erkek adaylar başvuru yapabilecek. Buna göre Lisans mezunu 7 bin 200 Erkek ve 800 bayan alınacak. Önlisans mezunu ise bin 800 erkek ve 200 bayan polis memuru alınacaktır.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisi Başkanlığı 10 bin Polis Alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak, Bayanlar için 162 cm ve erkekler için 167 cm boyundan kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi 18 ile 17 arasında olmak, Sağlık açısından Sağlık yönetmeliği tarafından belirtilen Sağlık şartlarını taşımak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Silah taşımasına engel olabilecek bir durum olmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler için tedavi görmüyor ve görmemiş olmak, Yapılacak Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak nitelikleri ve Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranacaktır.

Ayrıca adayların bu ilana başvuru yapabilmeleri için En az Önlisans ve Lisans mezunu olmaları şarttır. Bu yönde adaylardan Lisans mezunu olanlar 2016 veya 2017 yıllarındaki den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve Önlisans mezunları için P93 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu durum Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için Lisans mezunlarından en az 48 ve Önlisans mezunlarından en az 56 puan olarak geçerli olacaktır.

İlanın tam metnini incelemek isteyen adaylar, www.pa.edu.tr adresi üzerinden inceleyebilirler veya aşağıda paylaştığımız bağlantı yardımı ile direk sayfalara ulaşabilirler.

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