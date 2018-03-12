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bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başladı ama...

'nın Alanya ilçesinde bayrağını indirmek için direğe tırmanan bir kişiye, vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Vatandaşların direkteki şahsı indirmek için ellerindeki fırçayı fırlattıkları görüldü.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 14:35
Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başladı ama...

Olay, sabah saatlerinde Alanya Otogarında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler ve belediye çalışanları, şahsı bulunduğu yerden indirerek linç etmek istedi. Vatandaşlar daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polise şahsı teslim etti. Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başladı ama...
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