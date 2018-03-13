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'de alçak tuzak: 10 asker yaralı

’nin kentine bağlı ilçesi Kefercenni beldesinde evde askerlerin arama yaptığı sırada El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 8 ile 2 askeri olmak üzere 10 asker yaralandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 20:07 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 20:07
Afrin'de alçak tuzak: 10 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Kefercenni beldesinde evlerde Türk askerleri ile askerlerinin arama yaptığı sırada EYP'nin patlaması sonucu 8 ile 2 ÖSO askeri yaralandı.

Yaralı askerleri, olay yerinden hızlı bir şekilde zırhlı araçlarla ile tahliye edilerek Azez üzerinden Kilis'in Önhcüpınar Sınır Kapısı Sıhhı Tahliye noktasına getirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye Şube Müdürlüğü ekipleri ile operasyonu yürüten askeri yetkililer gelerek, doktorlardan bilgi aldılar.

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Afrin'de alçak tuzak: 10 asker yaralı
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