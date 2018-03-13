Afrin'de son dakika! Son köy de ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri terör örgütlerinden arındırılması amaçlanarak çevresi kuşatılan Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyünde de kontrolü sağladı.
Giriş Tarihi: 13.3.2018 17:23Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 17:41
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri terör örgütlerinden arındırılması amaçlanarak çevresi kuşatılan Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyünde de kontrolü sağladı.