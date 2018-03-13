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'de son dakika! Son köy de ele geçirildi

kapsamında ve Özgür Suriye Ordusu güçleri terör örgütlerinden arındırılması amaçlanarak çevresi kuşatılan kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyünde de kontrolü sağladı.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 17:41
Afrin'de son dakika! Son köy de ele geçirildi

kapsamında ve Özgür Suriye Ordusu güçleri terör örgütlerinden arındırılması amaçlanarak çevresi kuşatılan kent merkezinin güneydoğusundaki son nokta olan Der Mişmiş köyünde de kontrolü sağladı.

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Afrin'de son dakika! Son köy de ele geçirildi
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