‘Amacımız barış ve huzuru tesis etmek’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, Katar Ulusal Kongre Merkezi'ndeki, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) 2018 fuarına katıldı, fuardaki Türk firmalarının stantlarını gezdi. Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ'lılar kılık değiştirip YPG'li teröristlere katılıyor. Dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan harekat başarıyla devam ediyor" dedi.