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‘Başımız dik dualarınızla ilerliyoruz’

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
‘Başımız dik dualarınızla ilerliyoruz’
Zeytin Dalı Harekâtı'nda kahramanca mücadele ederken yaralanan Afrin gazisi Uzman Çavuş İsmail Şahin, memleketi 'deki baba ocağında SABAH'a konuştu. Silah arkadaşlarını hiçbir masum insana zarar vermeden bölgeyi terör gruplarından temizlediğini söyleyen gazi Şahin "Mehmetçik elinden geleni yapıyor. Başımız dik, alnımız açık. Kimseden korkmuyoruz. Dualarınızla ilerliyoruz. Bekle bizi Afrin geliyoruz" dedi. Oğlunun yaralandığını duyduğunda kalp krizi geçirdiği öğrenilen gazinin babası Mehmet Şahin ise, "Beni de çağırsınlar ben de Mehmetçik'le birlikte cephede omuz omuza mücadele ederim. Mehmetçiğe kimse karşı koyamaz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" diye konuştu.
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‘Başımız dik dualarınızla ilerliyoruz’
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