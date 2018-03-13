Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’ya gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Türkiye- Rusya
Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun VI. Toplantısı vesilesiyle dün akşam Moskovaya gidecek. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada bugün ve yarın da Moskova'da bulunacak olan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov
'un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerine ve ortak gündemde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlıklarında ve Türkiye'nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek bu yılki ÜDİK toplantısına hazırlık mahiyeti taşıyacağının altı çizildi.