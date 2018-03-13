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Dışişleri Bakanı ’ya gitti

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’ya gitti
Dışişleri Bakanı Mevlüt , Türkiye- Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun VI. Toplantısı vesilesiyle dün akşam Moskovaya gidecek. 'ndan yapılan açıklamada bugün ve yarın da Moskova'da bulunacak olan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı 'un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerine ve ortak gündemde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, toplantıda Cumhurbaşkanı ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlıklarında ve Türkiye'nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek bu yılki ÜDİK toplantısına hazırlık mahiyeti taşıyacağının altı çizildi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’ya gitti
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