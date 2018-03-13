Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Emine Erdoğan Afrin’de görev yapan Özel Harekâtçılar’ın eş ve anneleriyle buluştu

Afrin’de görev yapan Özel Harekâtçılar’ın eş ve anneleriyle buluştu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Emine Erdoğan Afrin’de görev yapan Özel Harekâtçılar’ın eş ve anneleriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görev yapan özel harekât polislerinin eşleri ve anneleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Afrin'de görev yapan kahraman polislerin eş ve anneleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Özel harekât polisi olarak görev yapan bazı kadın polislerin de katıldığı yemekte Emine Erdoğan kısa bir konuşma yaptı ve vatan sevgisinin, tüm dünya işlerinin üstünde olduğunu söyledi. operasyonu kapsamında bugüne kadar 3 bin 300 teröristin etkisiz hale getirildiğinin, 815 kilometre karelik sınır hattının güvenli hale geldiğinin ve sivil halkı korumak için büyük bir mücadele verildiğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Vatan bizim evimizdir" dedi.
Bu savunmada vazife alan tüm polislerin şerefli bir görev yaptığını kaydeden Emine Erdoğan, eşleri, anneleri ve ailelerinin bu mücadeleye omuz veren güçlü kadınlar olduğunu ifade etti.
Samimi bir atmosferde geçen dayanışma yemeğine İçişleri Bakanı 'nun eşi Hamdiye Soylu da katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan Afrin’de görev yapan Özel Harekâtçılar’ın eş ve anneleriyle buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN