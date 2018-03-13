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Erdoğan, "" belgeselinin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "" belgesinin ilk gösterimini izledi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 00:28 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 02:07
Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselinin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı , ve darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "" belgesinin galasına katıldı.

Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Galaya eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterimin ardından belgeselin yapımcılarıyla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Belgeselin galasına, Başkanı , Başbakan ve eşi Semiha Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve belgeselde yer alan çok sayıda davetli katıldı.

"Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi" temasıyla hazırlanan belgesel, TRT'de yayınlanacak.

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Erdoğan, "Gurbet Kuşları" belgeselinin galasına katıldı
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