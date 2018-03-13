AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal
, CHP'nin 19. Olağanüstü tüzük kurultayı ile ilgili değerlendirmede bulunurken, Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan müsveddesi " benzetmesi yaptı.Ülkü TV'de soruları cevaplayan Ünal şunları söyledi: "Bugün dokuzuncu seçimi kaybetmeye hazırlanırken, kalkıyor, bu ülkede her iki yılda bir seçime girmiş, milletin teveccühünü kazanmış, yüzde 52 oy almış, her iki kişiden birinin onayını almış Erdoğan'a 'diktatör bozuntusu' diyorsa, böyle bir genel başkana ben, 'genel başkan müsveddesi derim'. Çünkü bu yapılanların siyasetle, ahlakla, insanlıkla ve hukukla ilgisi yok. Siz bu milletin seçtiği bir lideri sevmeyebilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız."