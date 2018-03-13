Jandarma’dan hırsızları şoke eden operasyon: “Bizi nasıl buldunuz?”

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy Boyalık Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bulunan ve piyasa değeri 40 bin TL olan jeneratör aküsünün çalındığı bilgisini aldı.

Akü hırsızları önce güvenlik kamerasına ardından jandarmaya yakalandı

Olay yerini inceleyen jandarma ekipleri, olayın güpegündüz meydana geldiğini, olaya karışanların istasyona lüks bir araç ile geldiğini, bir şüphelinin istasyon çalışanlarının durumunu tespit etmek için istasyonun marketinde keşif yaptığını, daha sonra jeneratörün yanındaki arkadaşının yanına gelerek 10 dakika gibi kısa bir sürede hırsızlık olayını gayet soğukkanlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini tespit etti.

"BİZİ NASIL BULDUNUZ?"

Kiraladıkları lüks araç ve iyi giyimleri sayesinde dikkat çekmediklerini ve arkalarında iz bırakmadıklarını zanneden şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, yaptıkları detaylı araştırma neticesinde şüphelilere ait Beyoğlu'ndaki ikamet adreslerine baskın düzenleyerek S.A. ve C.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekiplerini karşılarında gören şahısların ilk sözü "Bizi nasıl buldunuz?" oldu.

TUTUKLANDI

Akaryakıt istasyonu sahibi akülerin, elektrik kesintilerinde pompaların çalışmasını sağladığını, pompalar çalışmazsa hem işyerinin maddi manevi zarara uğrayacağını, hem de benzin alamayan vatandaşların mağduriyet yaşayacağını ifade etti. Aküleri çalan şüpheliler S.A. ve C.G. işlemleri ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin karışmış oldukları diğer hırsızlık olaylarını da aydınlatmak üzere çalışmalara devam ediyor.