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Kalplerimiz Afrin’de

Harekâtı’nda görev yapan kahramanlarımıza vatan sevdalıların desteği sürüyor. Yurdun dört bir yanında kalpler Mehmetçik için atıyor

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ SIRRIBERK ARSLAN ALİ FAİK ATAY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Kalplerimiz Afrin’de
Türkiye genelinde milyonlar Harekatı'na destek olmaya devam ediyor.
KARABÜK: Safranbolu ilçesi Belediye Meclisi ilçedeki bazı mahallelerin isimlerinin harekatta kullanılan milli silahların isimleriyle değiştirilmesi kararı aldı. İlçedeki Yıldız Caddesi'nin adı da Zeytin Dalı Caddesi olarak değiştirilecek.
MUĞLA: Yüzlerce genç Cumhuriyet Meydanı'nda, harekatta şehit olan Dalamanlı Uzman Onbaşı Fuat Demir'in fotoğrafı ve Türk bayraklarıyla süsledikleri modifiye araçlarla toplanarak, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Kalbimiz Afrin'de Mehmetçiğin Yanında" şeklinde sloganlar attı. Gençler adına konuşan Gökşah Süzek, "Nefes aldığımız sürece bayrağımızı indirmeye hiç kimsenin gücü yetmez" dedi.
K.MARAŞ: Kentin belediye başkanı 'un girişimi ve ve iki derneğin katkılarıyla hazırlanan gıda ve mutfak malzemesi taşıyan TIR'lar, harekatla teröristlerden temizlenen Suriye köylerine yollandı.
İSTANBUL: Bağcılar'da 'nın Milli Marş olarak kabulünün 97'nci yılında bin 380 çocuk işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuyarak rekor kırdı. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri İşaret Dili Kulübü öğrencilerinin 6 ay hazırlanarak Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirdiği gösteri havadan görüntülenirken, çocuklar insan zinciri oluşturarak Afrin yazıp, Türk bayrağı oluşturdu.
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