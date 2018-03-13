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'te larla yakalanan Rus uyruklu Gagiev üyeliğinden yargılanıyor

sınır hattında lar, el bombalı ve hücum yeleğiyle yakalanan üyesi uyruklu , "Çok pişmanım ve çıkmak istiyorum. Yaptığım hataları kabul ediyorum ve tahliye olmak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 21:36
Kilis'te patlayıcılarla yakalanan Rus uyruklu Gagiev DEAŞ üyeliğinden yargılanıyor

sınır hattında yakalanan ve terör örgütü üyesi olduğu belirtilen uyruklu 'in yargılanmasına devam edildi. Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan Gagiev hazır bulundu.

Sanık Dzhamaleil Gagiev, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

"YAPTIĞIM HATALARI KABUL EDİYORUM"

Ne için yargılandığını bilmediğini iddia eden Gagiev, "Çok pişmanım ve çıkmak istiyorum. Yaptığım hataları kabul ediyorum ve tahliye olmak istiyorum. Sadece 'den başka yere gitmek istiyorum. Ben yazılı dilekçemi sundum okunmasını istiyorum. Benim DEAŞ ile hiçbir alakam yoktur." dedi.

DEAŞ operasyonları hız kesmedi

Dzhamaleil Gagiev, 2016 Nisan ayında sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerince sınırdaki beton bariyerlerin altındaki tünelden Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmış, çantasında 1,5 kilogram ve savunma tipi 2 el bombası ile canlı bomba kemeri bulunmuştu.

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Kilis'te patlayıcılarla yakalanan Rus uyruklu Gagiev DEAŞ üyeliğinden yargılanıyor
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