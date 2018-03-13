Korku dolu günleri unutmaya çalışıyorlar

Zeytin Dalı Harekatı'nda terörden arındırılan Cinderes'e bağlı Deyr Ballut köyünün sakinleri, YPG/PKK zulmü altında yaşadıkları korku dolu günleri unutup normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sürerken, terörden temizlenen köylerde sivillerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

TÜRKİYE'DEN BÖLGE HALKINA GIDA, BARIN VE SAĞLIK YARDIMLARI

Kurtarılan köylerde, TSK personelleri ilk olarak sivillerin zarar görmemesi için teröristlerin döşediği mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ediyor. Türk kurum ve kuruluşlarınca halkın gıda, barınma ve sağlık ihtiyaçları karşılanıyor.

Yaklaşık 3 yıldır YPG/PKK zulmü altında yaşayan Deyr Ballutlular, Türk askerinin gelmesiyle büyük mutluluk yaşarken bir yandan da yaşadıkları korku dolu günleri unutarak normal hayatlarına dönmenin mücadelesini veriyor.

Köy sakinlerinden Saddam El Hasem, AA muhabirine, Türk askerinin gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Allah'ın tüm Müslümanları korumasını temenni eden Hasem, şöyle devam etti:

"YPG/PKK'dan çok zalimlik gördük. Elhamdülillah Türk askeri bizi sahiplendi. Bizi zulümden kurtardı. Şu an emin ellerdeyiz. Bize Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı, kalbimiz onlarla beraber. Ezan bile yoktu. Camide ezan okunmaya bile başladı. Bize yardım ediyorlar. Ekmek, su, yemek hepsi geldi. Her şeyimiz tamam oldu."

Hasem tekrar normal hayatlarına dönmeye çalıştıklarını, bugünleri gördükleri için çok mutlu olduklarını anlattı.

"İKİ EVLADIMI ÖLDÜRDÜLER"

Köy sakinlerinden 53 yaşında Mustafa Asım Asi de YPG/PKK'nın iki çocuğunu öldürdüğünü aktardı.

Şu an kendilerini güvende hissettiklerine işaret eden Asi, "Türkiye'nin başımızda yeri var. Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Teröristlerin köylerimizi ilk aldığı günlerde bizi camide bıçakladılar. İki evladım YPG/PKK'lı teröristlerce öldürüldü. Kızım 15 yaşında, oğlum ise 14 yaşındaydı. Zor günler geçirdik." diye konuştu.

Asi, ihtiyaçlarının karşılanmaya başladığını kaydederek emeği geçen herkese teşekkür etti.