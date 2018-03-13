Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Mehmetçik’ kermesine CHP’li belediye engel oldu

‘Mehmetçik’ kermesine ’li belediye engel oldu

Giriş Tarihi: 13.3.2018
‘Mehmetçik’ kermesine CHP’li belediye engel oldu
AK Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı tarafından belediye meydanında yapılması planlanan 'Mehmetçiğe Destek Kermesi'ne 'li 'nden 'Gıda ürünü satamazsınız' gerekçesiyle izin çıkmadı. AK Parti Çerkezköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından tüm geliri Mehmetçiğe bağışlanmak üzere cuma günü belediye meydanında yapılmak istenen kermes, farklı bir binanın alt katında gerçekleştirildi.
AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, "Buradaki CHP'li Çerkezköy Belediyesi, Belediye Meydanı için arkadaşlarımızın izin istemesine rağmen müsaade etmediler. Yazıklar olsun" diyerek tepkisini dile getirdi. Kermesten 30 bin lira gelir elde edildi. Fırat KESKİNKILIÇ / SABAH
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Mehmetçik’ kermesine CHP’li belediye engel oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN