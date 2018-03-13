‘Mehmetçik’ kermesine CHP’li belediye engel oldu

AK Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı tarafından belediye meydanında yapılması planlanan 'Mehmetçiğe Destek Kermesi'ne CHP
'li Çerkezköy Belediyesi
'nden 'Gıda ürünü satamazsınız' gerekçesiyle izin çıkmadı. AK Parti Çerkezköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından tüm geliri Mehmetçiğe bağışlanmak üzere cuma günü belediye meydanında yapılmak istenen kermes, farklı bir binanın alt katında gerçekleştirildi.
AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, "Buradaki CHP'li Çerkezköy Belediyesi, Belediye Meydanı için arkadaşlarımızın izin istemesine rağmen müsaade etmediler. Yazıklar olsun" diyerek tepkisini dile getirdi. Kermesten 30 bin lira gelir elde edildi. Fırat KESKİNKILIÇ /
SABAH