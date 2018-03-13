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Muvazzaf üsteğmen ve astsubaylara operasyonu

merkezli 5 kent ile 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında muvazzaf bir üsteğmen ile 8 astsubay gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 12:43
Muvazzaf üsteğmen ve astsubaylara FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca /'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Üsteğmen A.Z. ile astsubaylar A.T, Y.E. ve U.D. , astsubaylar B.A. ve O.K. Şırnak, M.K. Ankara, H.K. Kayseri ve F.K. Edirne'de gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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Muvazzaf üsteğmen ve astsubaylara FETÖ operasyonu
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