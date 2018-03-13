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'lı teröristlerce tuzaklanan infilak etti: 3 şehit, 4 yaralı

'ın Dicle ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerce önceden tuzaklanan nın infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 23:14 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 23:28
PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 3 şehit, 4 yaralı

'ın Dicle ilçesinde 'lı teröristlerce önceden tuzaklanan nın infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Dicle ilçesinin kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

2 asker olay yerinde şehit düştü. Yaralanan 2'si ağır, 5 asker Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 4 askerin tedavisi sürüyor.

Şehit 3 askerin cenazesi, yarın Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 3 şehit, 4 yaralı
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