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Başkanı: “ABD'nin 'yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz”

"Rus askerinin hayatının tehlikeye girmesi halinde misliyle karşılık vereceğiz"

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 15:13
Rusya Genelkurmay Başkanı: “ABD'nin Suriye'yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz”

Başkanı: "ABD'nin 'yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz"

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, "ABD'nin Suriye'yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz" dedi.

ABD RUS ASKERLERİNİN HAYATINI TEHLİKEYE SOKARSA MİSLİYLE KARŞILIK VERİRİZ

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, ABD'nin Suriye'yi bombalaması ve buradaki Rus askerlerinin hayatının tehlikeye sokması durumunda Rus askerlerin misilleme yapacağını söyledi.

ABD, SURİYE REJİMİNİ KİMYASAL SİLAH KULLANMAKLA SUÇLUYOR

Gerasimov, ABD'nin Esad rejimini kullanmakla suçlayarak rejime saldırı planladığını söyledi. Gerasimov, başkent Şam da dahil olmak üzere Suriye'nin bir noktasının bombalanması ve bunun Rus askerlerin hayatını tehlikeye sokması durumunda karşılık verileceğini açıkladı.

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Rusya Genelkurmay Başkanı: “ABD'nin Suriye'yi bombalaması halinde karşılık vereceğiz”
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